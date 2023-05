Niente patteggiamento, Juventus deferita per la manovra stipendi

Un altro processo sportivo in arrivo per la Juventus. In aggiunta all'udienza della corte federale d'appello della Figc che lunedì dovrà rimodulare la penalizzazione per il caso plusvalenze, la procura della Federcalcio ha deferito la società bianconera per la cosiddetta manovra stipendi. Alla Juve viene contestata la violazione dell'articolo 4.1, e dunque della lealtà sportiva. Il procedimento è previsto per giugno, con il rischio di una nuova penalizzazione in campionato. Dunque è caduta l'ipotesi patteggiamento.

Le contestazioni

In questo filone di indagine sono quattro gli aspetti al centro dell'attenzione della Procura della Figc: oltre alle manovre stipendi per due stagioni e ai rapporti con gli agenti, ci sono anche la partnership “per accordi confidenziali” con sei club. Si tratta di Sampdoria, Atalanta, Sassuolo, Udinese, Bologna e Cagliari. Secondo la Procura, la Juventus avrebbe trattato calciatori senza depositare i contratti in Lega o depositando contratti diversi da quelli reali. Le posizioni delle altre società saranno valutate, con le indagini ancora in corso.