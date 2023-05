Juventus, è il giorno del (nuovo) giudizio. Attesa per la sentenza sulle plusvalenze

Un altro lunedì decisivo per la Juventus. Sul campo, certo, perché dopo il KO dell'Inter i bianconeri vincendo con l'Empoli possono blindare il secondo posto in classifica portandosi a +4 sui nerazzurri. Giustizia permettendo, poiché proprio in queste ore è atteso il pronunciamento della corte d'appello della Figc. In gioco una nuova penalizzazione, sempre legata alle plusvalenze.

La Juventus, sul cui capo pende anche il responso che arriverà più avanti dall'inchiesta federale legata alla cosìddetto manovra stipendi, potrebbe perdere nuovamente le posizioni guadagnate sul campo. Dopo il -15 della sentenza della Corte federale d'appello e il congelamento della sanzione deciso dal Consiglio di garanzia del Coni, il ricalcolo della penalizzazione potrebbe rimescolare tutto.

La difesa del club bianconero è pronta a dare battaglia: "Abbiamo vari spunti per tornare a combattere davanti alla corte Federale di appello", ha detto nei giorni scorsi Maurizio Bellacosa, uno dei legali di riferimento della Juventus.