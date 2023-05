Juve, dopo il -10 il futuro è un'incognita. Tra meno di un mese il verdetto sulla "Manovra stipendi"

Definirla inaspettata sarebbe una bugia, ma la doccia è stata comunque fredda. La penalizzazione che la Corte d'Appello della Figc ha inflitto alla Juventus per la vicenda plusvalenze era attesa. Il -15 della prima condanna era stato giudicato troppo pesante dal Collegio di Garanzia del Coni, ma lo sconto dei giudici federali non poteva essere eccessivo. E' maturato così il -10 che ieri sera si è abbattuto come una scure sulle ambizioni europee del club, scivolato dalla seconda alla settima posizione in classifica. Una pena realmente afflittiva, come chiesto dal procuratore Giuseppe Chinè.

Sette ex dirigenti sono stati prosciolti; il nome più eclatante quello di Pavel Nedved. Non erano in discussione, invece, le inibizioni già inflitte agli ex vertici bianconeri: Andrea Agnelli, Fabio Paratici, Federico Cherubini e Maurizio Arrivabene.

"Siamo pronti a un eventuale ricorso" ha fatto sapere la società, ma la sentenza rispetta le indicazioni del Coni e dunque i margini di manovra sono davvero limitati. Anche perchè sul tavolo c'è l'altro processo sportivo, quello sulla manovra stipendi, che approderà davanti al tribunale federale il 15 giugno. La Juve rischia nuove penalità, ma su questo fronte - si mormora nell'ambiente - il club potrebbe scegliere la strada del patteggiamento. Un accordo che potrebbe portare sì ad un'ulteriore penalizzazione, da scontare però nella prossima stagione. In modo da non spegnere del tutto le speranze europee della squadra. Risultati sul campo permettendo.

"Non entro nel merito, non ho gli elementi. Quello che penso è che è difficile appassionarsi a un campionato in cui le classifiche non le decidono i campi di gioco ma i tribunali e, soprattutto come quest'anno, durante il campionato. Penso non sia piacevole neanche per le altre squadre". Così, a proposito delle penalizzazioni per la Juventus

decise dalla Corte federale d'appello, il sindaco di Torino, Stefano Lo Russo, rispondendo alle domande dei cittadini nell'appuntamento 'Tutto Città, il Sindaco in diretta' in onda su Radio Juke box e Radio Gtt.