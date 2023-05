La Bertram Derthona è in semifinale. Gli highlights della partita

Sarà nuovamente semifinale contro la Virtus Bologna per la Bertram Derthona, che ha espugnato l'Arena di Trento al termine di una gara combattuta ma in cui nessuna delle due formazioni ha saputo piazzare la spallata decisiva fino agli ultimi istanti. La Dolomiti Energia è rientrata più volte in partita operando anche il sorpasso nell’ultimo quarto. La freddezza dei Leoni nelle battute conclusive è stata decisiva per il successo finale.

Bertram Tortona si è aggiudicata per un punto, 82-81, gara-4 dei quarti di finale dei play off di basket serie A. La squadra piemontese, andando sul 3 a 1 ha vinto così la serie, qualificandosi alle semifinali per il secondo anno consecutivo. Soddisfatto coach, Marco Ramondino al termine della gara: “Un’altra partita durissima come ci aspettavamo, per cui dobbiamo essere davvero orgogliosi di avere legittimato il passaggio del turno vincendo in trasferta".



Servizio di Brunella Mascarino e montaggio di Tiziano Bosco