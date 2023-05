La collina si veste di rosso, la macchia incantata dei papaveri

Uno spettacolo della natura che incanta cittadini e appassionati, persone arrivate a Moncalieri per ammirare lo spettacolo dei papaveri in fiore. Un vero e proprio tam tam sui social che ha portato tantissime persone sul ciglio di strada Revigliasco per ammirare i campi colorati di rosso.

Una meraviglia fatta di contrasti netti e colori accesi.

I papaveri, infatti, spesso si trovano in terreni dove il grano cresce alto e il rosso intenso dei fiori risalta sul verde dell'erba. E' tantissime sono le foto pubblicate sui profili social. C'è chi paragona il paesaggio a quello dipinto da Monet nel 1873, chi posa vestita di bianco in mezzo ai fiori, chi semplicemente vuole realizzare un selfie con una scenografia spettacolare.