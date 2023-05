Lo strano naufragio degli 007 sul Lago Maggiore

Una gita programmata. Momenti di allegria, prima che la compagnia italo-israeliana si imbarcasse sulla “Love Lake”. Pochi minuti dopo la tempesta si è abbattuta sul battello. Si è rovesciato nelle acque gelide del lago. In quattro hanno perso la vita. Tra loro Shimoni Erez, 53 anni, pensionato delle forze di sicurezza israeliane e Tiziana Barnobi 007 dell'Aise.

Oltre la capienza

Aperte le indagini per naufragio colposo: uno degli aspetti da chiarire il numero degli ospiti: erano in 21 ma la barca veniva pubblicizzata con una capienza di 15. E poi il maltempo: la barca avrebbe poteva uscire o sarebbe stati prudente rinunciare alla gita?

Pranzo all'Isola dei Pescatori

Avevano pranzato all'Isola dei Pescatori, una delle Isole Borromee del Lago Maggiore, poi la gita in barca e la tragedia sulle acque di fronte a Dormelletto. La comitiva era formata perlopiù da agenti dei servizi segreti italiani Aise. Sono quattro le vittime del naufragio: Tiziana Barnobi, 53 anni e Claudio Alonzi, 62, due agenti dell'intelligence. A perdere la vita anche Anya Bozhkova, 50 anni, russa, moglie dello skipper e un turista israeliano di 54 anni, anche lui ex agente dei servizi segreti. L'incidente a causa del violento temporale che si è abbattuto sul Verbano. La barca “Love Lake” era stata noleggiata per una festa. Sarà l'inchiesta della Procura di Busto Arsizio a stabilire se vi siano state responsabilità colpose nella tragedia.

Sospese le operazioni di recupero

Non si sono ancora concluse intanto le operazioni di recupero dell'imbarcazione naufragata nei pressi di Sesto Calende sul Lago Maggiore. I sommozzatori dei Vigili del fuoco dei nuclei di Milano e Torino hanno lavorato tutti il giorno con dei palloni di sollevamento. Lo scafo è stato sollevato dal fondo e trainato verso riva nella zona in cui verrà effettuato il recupero. Attualmente le operazioni sono state sospese e riprenderanno domani mattina, 31 maggio.