La ex Karcher di Volpiano in crisi. Tremano gli 80 dipendenti, sciopero a oltranza

Si sono visti recapitare la comunicazione di messa in liquidazione della società il 2 maggio, il giorno dopo la Festa dei Lavoratori. Accade alla Arihant, azienda manifatturiera che svolge attività di produzione/assemblaggio di idropulitrici per la multinazionale Karcher e attualmente occupa 80 dipendenti presso lo stabilimento di Volpiano.

Un'azienda che negli anni arrivò ad impiegare oltre 300 dipendenti, dopo essersi insediata nel 1986 in via Torino a Volpiano, ed essere stata acquistata a metà degli anni '90 dalla multinazionale KARCHER. Nel 2002, la scelta di collocarsi in un nuovo stabilimento (progettato proprio a Volpiano). Qui le venne intitolato anche il tratto di strada in cui sorgeva per dimostrare la grande unione tra il colosso e la realtà volpianese.

Altra tappa importante nella storia della multinazionale, nel 2016, quando il gruppo Karcher decise di investire nel nuovo stabilimento in Romania (aperto nel 2019, presso Corte de Arges). Da qui l'inizio delle difficoltà, la riduzione della produzione e del personale fino a cambiare negli ultimi 3 anni, 3 volte il nome dell' azienda e a passare da 180/160 dipendenti ai 126 nel 2022, fino agli attuali 80 nel Marzo 2023.

Oggi si parla di oltre 5 milioni di debiti accumulati dalla società, che ha annunciato appunto la messa in liquidazione.

“Siamo dinanzi all’ennesima operazione industriale che, stando a quanto comunicato - ha dichiarato Marco Femia che segue per la Fiom Cgil Torino la vertenza Arihant - si manifesta come un totale fallimento, mettendo sul lastrico 85 famiglie all’interno di una comunità già pesantemente segnata da importanti processi di deindustrializzazione"

I lavoratori hanno incominciato un presidio davanti ai cancelli, manifestando tutta la loro determinazione nel salvaguardare l’occupazione. "Nelle prossime ore - annunciano i sindacati - metteremo in pratica tutte le azioni necessarie, anche coinvolgendo le istituzioni, con l’unico scopo di tutelare le lavoratrici e lavoratori coinvolti in questa sgradevole vicenda”.