La protesta degli studenti contro il caro affitti arriva a Torino

L'Unione degli Universitari lancia la campagna di mobilitazione sotto la Mole contro il caro affitti e il diritto allo studio. Appuntamento al Campus Einaudi, proprio nel giorno in cui, in Borgo Filadelfia, vengono inaugiurate ufficialmente le palazzine dell'ex Moi destinate ad ospitare studenti a prezzi calmierati.

La protesta simboleggiata dalle tende canadesi fuori dalle università delle maggiori città italiane, è partita da Milano, ma si sta allargando a tutto il Paese. A Torino - lamentano i fuori sede - il prezzo per una camera in affitto in centro costa tra i 450 e i 500 euro, mentre ne servono 200 per un posto letto. Troppo cari, lamentano gli studenit, che chiedono al governo di impegnarsi nella costruzione di nuove residenze pubbliche.

Alle 11:30 è prevista un'assemblea nel luogo del presidio, nel giardino Vittorio Pozzo.