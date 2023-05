La Reale Mutua Torino perde gara-2 con Urania. La serie in parità prosegue a Milano

L'Urania Milano espugna il Pala Gianni Asti con punteggio di 87-84 e porta in parità la serie dei quarti di finale. Ora siamo 1-1 e si prosegue a Milano domani alle 20,45 e domenica alle 18. Simone Zanotti, autore di 18 punti, è il miglior marcatore dei gialloblu.

Il tabellino:

Reale Mutua Basket Torino - Urania Milano 84-87 (19-23, 43-41, 64-67)

Reale Mutua Torino: Mayfield 6, Fea NE, Vencato 3, Taflaj 6, Ruà NE, Schina 9, Jackson JR. 15, Poser 11, De Vico 10, Beltramino NE, Pepe 6, Zanotti 18. All.: Franco Ciani.

Urania Milano: Potts 13, Piunti 7, Ebeling 3, Valsecchi, Hill 15, Amato 19, Montano 16, Ciccarelli NE, Marra NE, Pullazi 14, Cavallero. All.: Davide Villa.

Il commento di coach Franco Ciani: “Partita ad alta intensità e ad alto livello fisico e atletico. Milano ha messo la partita su un piano più congeniale a loro per ritmo e struttura dei quintetti. In difesa abbiamo concesso troppo al tiro da tre specialmente nei primi due quarti, è stato un errore che abbiamo commesso e che ci ha impedito di allungare all’intervallo. Ci è mancata pulizia in attacco, siamo stati frettolosi e non in controllo, soprattutto nei minuti finali, muovendo poco la palla”.