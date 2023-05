La sparatoria a Cascina Spiotta e il mistero della sentenza scomparsa

Una sentenza scomparsa. Proprio quella che la procura il 21 aprile scorso ha chiesto di revocare riaprendo di fatto il caso sulla sparatoria avvenuta a cascina Spiotta, nell'alessandrino, dove era stato sequestrato dalle Brigate Rosse l'imprenditore dello spumante Vittorio Vallarino Gancia. E' l'elemento attorno a cui ruota la difesa di Lauro Azzolini, ex capo della colonna brigatista milanese, considerato dalla procura l'uomo misterioso che si diede alla fuga quel 5 giugno del 1975 e che costò la vita all'appuntato dei carabinieri Giovanni D'Alfonso e alla terrorista Mara Cagol, moglie del capo delle Br Renato Curcio.

La memoria difensiva

Nella memoria difensiva consegnata al Giudice per le indagini preliminari di Torino, si parte proprio da lì, dalla sentenza scomparsa, ritenendo inaccoglibile la richiesta di revocare un provvedimento di cui non si dispone. Toccherà al Gip decidere se riaprire o no il caso, revocando la sentenza del 3 novembre del 1987 in cui Azzolini fu dichiarato estraneo alla sparatoria e assolto con formula piena. Il giudice dovrà anche decidere sulla validità dei nuovi elementi di prova presentati dall'accusa e contestati nella memoria dalla difesa. Tra queste le impronte digitali ritrovate su un memoriale che secondo Renato Curcio sarebbe stato scritto dal brigatista scampato all'arresto portate dalla procura o le testimonianze sulla sua altezza che non corrisponderebbero.