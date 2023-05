L'accusa chiede una condanna a nove anni per Luca Pasquaretta, ex addetto stampa di Chiara Appendino

Nove anni di carcere è la richiesta

di condanna formulata oggi dal pubblico ministero Gianfranco

Colace al processo, in corso a Torino, a Luca Pasquaretta, ex

portavoce della sindaca Chiara Appendino (oggi parlamentare

M5s). Fra le accuse c'è anche una estorsione alla stessa

Appendino e all'ex viceministro Laura Castelli per una vicenda

che risale al 2018. Entrambe non si sono costituite parte civile

e la Appendino ha sempre affermato di non essersi mai sentita

ricattata.