L'Alessandria passa a una cordata italo-francese

Appena un giorno di tempo per festeggiare la salvezza in serie C e i grigi passano di mano. La cordata italo-francese guidata da Enea Benedetto (torinese) e Alain Pedretti (già presidente dell'As Cannes) è infatti ufficialmente diventata proprietaria dell'Alessandria Calcio 1912: il duo ha acquisito il 100% delle quote azionarie da Luca Di Masi. Benedetto sarà presidente.

Gli obiettivi

Obiettivo principale - come si spiega in una nota - è fornire nuova linfa all'area sportiva e un nuovo management alla società, continuando il percorso intrapreso dall'Alessandria negli ultimi anni (vittoria della Coppa Italia di Serie C e promozione in B) e "garantendo un futuro ancora più luminoso". E' previsto un co-patronage garantito dagli asset del fondo d'investimento Vectorium by BenediXit (detiene brevetti e marchi del Progetto Blockchain Vectorium) e da molteplici altri immobiliari di Pedretti.

"La salvezza ottenuta - ha sottolineato Benedetto - facilita il nostro lavoro e permette di poter costruire, da subito, una squadra che possa competere in modo sereno nel prossimo campionato, attraverso un percorso finanziario solido, sostenibile e trasparente. Oltre a un progetto inclusivo nei confronti dei tifosi e del tessuto economico locale. Grazie a Di Masi e alla dirigenza per aver riportato l'Alessandria ai vertici del calcio Italiano".

"Le mie origini italiane hanno fatto la differenza nel fare questa scelta - ha aggiunto Pedretti - considerato il calore e l'amore per il calcio. Caratteristiche che ho rivisto nella tifoseria grigia. Riusciremo a riportare l'Alessandria dove merita".