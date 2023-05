L'alpeggio degli orrori a Veglio. La stalla è un cimitero di pecore morte di stenti

La stalla era ridotta a un cimitero

di animali: macabra scoperta fatta in un alpeggio del Biellese,

a Veglio. I carabinieri forestali e il servizio veterinario

dell'Asl di Biella hanno trovato una trentina di scheletri di

ovicaprini, oltre alle carcasse di un bovino e di un cane. Gli

animali erano morti da diverso tempo. Da quanto è stato

possibile ricostruire, grazie alla disposizione delle ossa gli

animali, erano stati legati e lasciati morire senza cibo e senza

acqua e il solo cane libero di animali che fino a poco tempo

prima aveva accudito.

Le indagini sono state svolte dai carabinieri della stazione

forestale di Pray e del Nipaaf carabinieri forestali del gruppo

di Biella. Gli accertamenti sono stati coordinati dal sostituto

procuratore della Repubblica di Biella Dario Bernardeschi.

Tramite l'incrocio dei dati estrapolati dalle banche dati

dell'anagrafe nazionale, che fornisco tracciabilità degli

animali da reddito e di quelli da compagnia, è stato possibile

identificare l'azienda a cui i capi erano riconducibili, quindi

anche il responsabile della loro morte che, nel 2021, avrebbe

abbandonato deliberatamente i capi, lasciandoli al loro destino.

E' indagato un uomo di 44 anni residente in zona per i reati di

abbandono animali, uccisione di animali, maltrattamento di

animali e abbandono di rifiuti.