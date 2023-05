Lavatrice in corto circuito, 80enne finisce in ospedale

I fili elettrici della lavatrice sono andati in corto circuito e le fiamme si sono propagate in fretta in un alloggio privato di Pianezza. A farne le spese una donna in età avanzata, 87 anni, che è stata ricoverata in gravi condizioni all'Ospedale di Rivoli. L'anziana, con problemi motori, non è riuscita a mettersi in salvo in tempo, anche se si è accorta di quanto stava accadendo.

I vigili del fuoco hanno spento il rogo che nel frattempo aveva distrutto mezza casa. Immediato il trasporto in ospedale dell'anziana che lotta tra la vita e la morte.