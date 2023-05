Le città arcobaleno per i diritti dei bambini

Trecento sindaci in fascia tricolore e assessori in rappresentanza di altrettante città. Parte da Torino, con un'assemblea di amministratori locali al teatro Carignano, “Le città per i diritti”, una mobilitazione per chiedere al governo di introdurre una norma che consenta il riconoscimento anagrafico dei figli di coppie omogenitoriali e il matrimonio egualitario con accesso alle adozioni.

Vietate le trascrizioni

L'ambizione è che la mattinata di confronto e discussione possa arrivare a estendersi al resto del paese, partendo proprio da quelle città, Torino e Milano in primis ma no solo, che negli scorsi anni già avevano iniziato a registrare attraverso le anagrafi i figli delle coppie arcobaleno. Una trascrizione poi vietata, a marzo dal Governo, attraverso una circolare del ministero dell'Interno, dopo che la commissione Politiche europee del Senato aveva bocciato il regolamento Ue sul tema.

Al centro del confronto al Carignano proprio gli aspetti giuridici e legali per cercare un terreno comune da cui ripartire. Una campagna che, oltre ai sindaci, ha ricevuto il sostegno di numerosi personaggi del mondo dello spettacolo, da Luciana Littizzetto a Luca Argentero, da Paola Turci ad Ambra Angiolini.