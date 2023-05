Leggere anche ai piccolissimi, per includere

La lettura può essere un potente mediatore di inclusione sociale a supporto dell’infanzia e della genitorialità. Punta su questo il nuovo progetto della Fondazione Paideia Con Testi: tutti i bambini di età compresa fra 0 e 6 anni, anche e soprattutto i più fragili, devono e possono essere partecipi della cultura ed avere accesso ai libri.

Fino a marzo 2024 ogni settimana laboratori di lettura aperti ai bimbi e genitori si alterneranno ad attività formative per avvicinare le famiglie ai libri. Previsti incontri anche nelle piazze, nei parchi, nelle ASL e nei musei, in una contaminazione tra spazi che va oltre i luoghi generalmente deputati alle attività culturali. In distribuzione inoltre 2500 libri che creeranno mini-biblioteche da dodici scaffali in giro per la città.