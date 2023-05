Storica promozione in A1 per la Libertas Vercelli

La Libertas Vercelli promossa in A1, la massima serie della ginnastica artistica. Giornata storica per la società sportiva piemontese: la squadra femminile, allenata da Federica Gatti ed Enrico Pozzo, ad Ancona si è aggiudicata il campionato di A2, anche grazie agli ottimi risultati ottenuti a Firenze e Ravenna. “Un’emozione pazzesca”, ha detto il presidente Luca Casalino. “Siamo partiti con l’ambizione di far bene, mai ci saremmo immaginati di vincere il tricolore e ottenere la promozione in serie A1. Una giornata storica, memorabile. Non ho parole per descrivere l’impresa messa a segno dalle nostre ginnaste: sono state strepitose”.

Le protagoniste

Ed eccole le ragazze protagoniste dell'impresa: Giulia Perotti, Agnese Vella, Thelma Lapalombella, Artemisia Iorfino, Greta Rabini, Alessia Daniello, Margherita Veggiotti, in prestito dalla Tigers Torino, e la tedesca Marlene Gotthard. Sedici attrezzi eseguiti, solo una sbavatura in un esercizio. Superata Riccione che alla vigilia della sfida era prima, con un largo margine di vantaggio. Trascinatrice, una strepitosa Giulia Perotti. Per la Libertas 154,500 punti davanti a Lissone con 150,6: le romagnole son finite quinte, con 145,6. La Libertas è stata per anni in massima serie sul fronte maschile, è arrivata in A1 ora anche con il femminile.