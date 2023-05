Liste d'attesa e prenotazioni, luci e ombre della sanità in Piemonte

Una buona notizia riguarda le liste d'attesa: il Piemonte è ai primi posti in Italia per il recupero delle prestazioni sanitarie nel 2022, secondo l'ultimo rapporto della Corte dei conti sul coordinamento della finanza pubblica. Cento per cento per gli screening, al pari di Basilicata, Toscana e Provincia autonoma di Trento, quando la media italiana è del 67 per cento. Per gli interventi chirurgici registra il 92 per cento, prima regione in Italia, contro una media nazionale del 66 per cento. Meno bene sulle prestazioni ambulatoriali, 80 per cento, ottava regione in Italia, ma comunque superiore alla media nazionale del 57 per cento.

Le osservazione dell'Agenas

Una cattiva notizia arriva dall'Agenas, l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, e dal suo nuovo modello di valutazione delle performance delle aziende ospedaliere o ospedaliere-universitarie (dati al 2021). Alessandria e Orbassano sono rispettivamente in ultima e penultima posizione nella classifica sui tempi di attesa degli interventi per tumore. Registrano invece in generale un alto livello di performance, considerando tutti i parametri, il Mauriziano di Torino e il Santa Croce e Carle di Cuneo. Un bollino di qualità che il Mauriziano ha nonostante sia in bassa posizione, assieme al San Luigi Gonzaga di Orbassano, per la dotazione di infermieri per posti letto.

Le richieste di investimenti

Luci e ombre sulla sanità regionale: investimenti in personale e infrastrutture sono proprio delle rivendicazioni avanzate nella marcia di sabato scorso a Torino dal neonato Comitato per il diritto alla tutela della salute e alle cure che riunisce oltre sessanta realtà tra cui la Cgil, sindacati di medici e infermieri e gli ordini professionali.