Botti, fuochi pirotecnici e caroselli in centro a Torino e in molti comuni piemontesi per festeggiare la vittoria dello scudetto del Napoli. Dopo il pareggio a Udine, anche nella città della Mole è scattata la festa per il terzo scudetto degli azzurri. I tifosi si sono riversati nelle vie del centro. Oltre a cori per Osimhen, non sono mancati quelli contro la Juventus "Chi non salta juventino..." e quelli per Maradona.

A Ciriè esplode le lacrime e la gioia di chi lasciò la Campania per cercare lavoro: