A Torino, in San Salvario, locale chiuso per 5 giorni, vendeva tabacco senza autorizzazione

Chiuso per 5 giorni e sanzionato per tremila euro un locale del quartiere San Salvario, a Torino. Lo ha disposto la Polizia di Stato durante un controllo.

Il locale vendeva tabacco per narghilè senza l'autorizzazione dei Monopoli di Stato. Gli agenti hanno trovato 32 pacchetti di tabacchi lavorati e 12 contenitori con tabacco già pronto per l'uso.

Il tabacco per narghilè è composto dal 95% di melassa (miele o zucchero di canna) e circa il 5% di tabacco, Virginia (quello che viene usato per la pipa per intenderci) e una percentuale dello 0,05% di glicerina alimentare. Si fuma con il narghilè, o Shisha, una speciale pipa dotata di un serbatoio ad acqua, originaria dell'Egitto.

Secondo alcuni esperti è dannoso per la salute, sarebbe come fumare 100 sigarette. Nella fattispecie del controllo a San Salvario, la Polizia ha riscontrato altre violazioni, tra le quali la mancanza dell'apparecchio per rilevare il tasso di alcol test e anche la non regolare conservazione degli alimenti.

Il locale è stato immediatamente chiuso.