Lorenzo Bernardi è il nuovo allenatore della Igor Novara

Sarà Lorenzo Bernardi il nuovo allenatore della Igor Volley: l’ex schiacciatore trentino, nominato miglior giocatore del ventesimo secolo assieme all’attuale CT degli USA Karch Kiraly, guiderà le azzurre nella sua prima avventura nel volley femminile dopo quindici anni di esperienza da tecnico nel settore maschile. Per lui un contratto fino a giugno 2024 con opzione per la seguente stagione sportiva.



Nato nel 1968 a Trento, Lorenzo Bernardi ha un curriculum eccezionale da giocatore (per lui 9 scudetti, 5 coppe Italia, 4 coppe dei Campioni, 2 coppe delle Coppe, 4 coppe Cev e 2 supercoppe Europee con i club, più 1 argento olimpico, 2 ori Mondiali, 3 ori Europei e 5 ori alla World League, 1 oro alla Grand Champions Cup e 1 oro alla World Cup con la nazionale) così come da allenatore. Da tecnico ha infatti vinto già 2 scudetti (1 in Turchia e 1 in Italia), 3 coppe nazionali (1 in Turchia, 2 in Italia), 3 supercoppe (2 in Turchia, 1 in Italia) oltre ai Giochi del Mediterraneo con l’Italia nel 2009, venendo premiato nel 2018 miglior allenatore della Superlega maschile. Nel corso dell’ultima stagione ha allenato Piacenza in Superlega fino a dicembre 2022.