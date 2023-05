Lucio Corsi in tour estivo a Valfré e Cuneo

Il 23 luglio all'Apolide Festival di Vialfré, in provincia di Torino, e il 28 luglio a NUoVo di Cuneo, le tappe piemontesi di Lucio Corsi, cantautore e musicista toscano che tornerà nella nostra regione dopo il concerto in programma venerdì 12 maggio a Torino a Hiroshima Mon Amour in via Bossoli, alle 22, nell’ambito del tour di presentazione dell’album «La gente che sogna».

Lucio Corsi, modello per Gucci a Palazzo Pitti nel 2018, rivendica nel suo stile la propria passione per il look di sapore glam. Originario di Vetulonia, in Maremma, passerà l'estate in tour con 10 appuntamenti in cui proporrà il suo stile fatto di glam e psichedelia mischiato al rock d'autore ed alle sonorità folk di canzoni surreali.