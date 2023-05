Lutto nel cinema, è morto Luciano Sovena

Lutto nel mondo del cinema. E' morto 73 anni il produttore Luciano Sovena, faceva parte della direzione artistica del Torino Film Festival dal 2002.

Ha dato la notizia la Fondazione Film Commission di Roma e del Lazio, di cui era presidente: "Un grande e generoso professionista, amico del cinema italiano. Ironico, simpatico, aperto a tutti. Era diventato il punto di riferimento per il mondo che amava: il cinema che ha sempre avuto nel cuore e a cui ha dedicato la vita".

Sovena Sovena, laureato in Giurisprudenza, era stato tra l'altro membro della commissione per il credito cinematografico e di revisione cinematografica della presidenza del Consiglio, nel 2003 aveva fondato il primo Centro euromediterraneo di cinematografia, nel biennio 2008-2009 ha ricoperto anche la carica di presidente dell'Istituto Luce, prima era Ad, dal 2009 al 2011 è diventato Ad di Cinecittà Luce.

Tra le principali produzioni realizzate alla guida dell'Istituto Luce e di Cinecittà Luce, Sette opere di misericordia (2011) di Gianluca e Massimiliano De Serio, vincitori di due premi al Festival di Locarno 2011; Là-Basì (2011) di Guido Lombardi, Leone Del Futuro Premio Venezia Opera Prima Luigi De Laurentiis alla Mostra di Venezia 2011; Corpo celeste (2011) di Alice Rohrwacher, presentato a Cannes 2011 e vincitore di una decina di premi; 20 sigarette (2010) di Aureliano Amadei, vincitore della sezione Controcampo italiano

alla 67a Mostra di Venezia e di 4 David di Donatello; Into Paraiso (2010) di Paola Randi, in concorso a Venezia e vincitore di diversi premi in vari festival; Le quattro volte (2010) di

Michelangelo Frammartino, vincitore del Premio della critica al Festival di Cannes 2010 e il Nastro d'Argento Speciale 2010; Private (2004) di Saverio Costanzo.

E ancora. Pardo d'oro, Pardo d'argento per l'interprete Mohammed Bakri e Premio della giuria ecumenica al Festival di Locarno 2004, Nastro d'argento 2005 e del David

di Donatello 2005 per il miglior regista italiano esordiente. Ha inoltre coprodotto I colori dell'anima. Modigliani (Modigliani, 2004) di Mick Davis e interpretato da Andy Garcia e Il mercante di Venezia di Michael Radford con Al Pacino.

Dal 2002 faceva parte della direzione artistica del Torino Film Festival diretto da Steve Della Casa.