Maltempo, allerta arancione nel Piemonte occidentale

Allerta arancione per rischio idrogeologico e idraulico sui settori occidentali della regione. In più precipitazioni forti o molto forti sulla fascia pedemontana occidentale. Generalmente deboli su Astigiano e Alessandrino, moderati altrove. Quota neve in progressivo aumento da 1800 a 2700 metri. Miglioramento nel pomeriggio di domenica con fenomeni precipitativi limitati al Piemonte sud-occidentale, ancora forti sul Cuneese. E' quanto si legge nell'ultimo bollettino diffuso dall'Arpa Piemonte emesso nella mattinata di venerdì 19 maggio.

Le zone più a rischio

Secondo la mappa diffusa dall'Arpa le zone osservate speciali sono la D, comprensiva dell'Alta Val Susa, Chisone, Pellice e Po (nelle province di Cuneo e Torino) dove lo scenario atteso è “l'esondazione dei corsi d'acqua”. Stessa previsione per la sottozona E, Valli Varaita, Maria e Stura (Cuneo). Da domani, sabato 20 maggio, a rischio sarà anche la pianura cuneese.

Aperta la sala della Protezione Civile

La Regione Piemonte ha deciso l'apertura della sala operativa della Protezione Civile: la struttura sarà aperta fino alle 19 di venerdì 19 e riaprirà alle 7 di sabato 20. Nel pomeriggio di venerdì prevista anche una riunione con il presidente della Regione, l'assessore alla Protezione Civile, i prefetti di Torino e Cuneo e in videocollegamento i Comuni di torinese, cuneese e astigiano, le zone indicate a maggior rischio di precipitazioni dal bollettino dell'Arpa: massima attenzione anche alla situazione del fiume Tanaro.

Cortemilia annulla la Fiera dell'Ascensione

Proprio per i timori dovuti al maltempo, il Comune di Cortemilia ha comunicato che "a causa delle avverse previsioni meteorologiche la Fiera dell'Ascensione prevista per domenica 21 maggio è stata annullata".