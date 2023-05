La pioggia causa una frana in Val Maira. L'alta valle rischia di essere tagliata fuori

Una frana si è staccata in seguito alle abbondanti piogge nel comune di Macra, a metà della Valle Maira, nel Cuneese, sulla strada provinciale 422 Cuneo-Acceglio. Lo smottamento si è verificato intorno alle 17 di sabato, 20 maggio.

La strada è aperta con senso unico alternato. Il timore è che ci possano essere ulteriori distacchi di terra e roccia agevolati dalle piogge, che potrebbero lasciare isolata tutta l’alta valle. Si parla di sei comuni: Stroppo, Marmora, Canosio, Elva, Prazzo e Acceglio, dove vivono in totale circa mille persone.

È proprio il Cuneese la zona più colpita dal maltempo in Piemonte. Sulle valli e nella pianura della Granda, così come nelle valli del Torinese, rimane in vigore l'allerta meteo arancione.