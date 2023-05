Maltempo, la Regione valuta l'apertura della sala operativa della Protezione civile

Stamattina gli esperti valuteranno le previsioni del tempo per le prossime ore ed eventuali rischi sul territorio. Se la situazione dovesse peggiorare, la Regione dovrà decidere: potrebbe aprire la sala operativa della protezione civile, in corso Marche, a Torino, per monitorare 24 ore su 24 gli effetti delle piogge e coordinare eventuali interventi di soccorso.

Per oggi, l'Arpa ha previsto un'allerta idrogeologica gialla - la più bassa - in due zone della regione: nel Torinese, nelle alte valli di Susa, Chisone, Pellice e Po e in provincia di Cuneo, tra le valli Varaita, Maira e Stura. C'è il pericolo di frane e allagamenti. Ma criticità - secondo i meteorologi - potrebbero verificarsi anche nelle basse valli di Lanzo.

L'Atc Piemonte Centrale, che gestisce le case popolari a Torino e Provincia, ha potenziato il servizio di numero verde: 800.301081.

Nel fine settimana, chi vive in un appartamento dell'agenzia potrà contare su più squadre di pronto intervento reperibili in caso di allagamenti di garage o altri problemi dovuti alla pioggia.

Intanto, il sindaco di Villafranca Piemonte ha lanciato l'appello a restare a casa ed è tornata la neve sul colle dell'Agnello, a 2.700 metri di quota tra il Cuneese e la Francia: l'apertura del valico è rinviata.

Servizio di Lorenza Castagneri e montaggio di Tiziano Bosco