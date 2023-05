Maltempo, notte tranquilla. Nel Cuneese solo piccole criticità

E' passata senza problemi di rilievo la notte in Piemonte sul fronte del maltempo.

Al momento restano sopra la pre-soglia di allerta il torrente Ellero a Mondovì e il Chiandone. Nel cuneese, che è in allerta arancione, la protezione civile non segnala particolari criticità, salvo qualche piccolo allagamenti nel comune di Paesana e presso Salmour.

Sulla strada provinciale 260 c'è stato un intasamento presso un piccolo ponte tra Saluzzo e Martignana Po.

La località che ha registrato la maggiore quantità di pioggia è stata Pradeboni, frazione di Peveragno, nel Cuneese, dove ne è caduta 93 millimetri.

In tutta la regione, per monitorare la situazione sono stati aperti 46 centri operativi comunali: 25 in provincia di Cuneo, 20 in provincia di Torino e uno provincia di Alessandria.

A Pancalieri, nel Torinese, sono stati richiesti invece 500 sacchi di yuta. Piccoli problemi si segnalano anche a Mappano, mentre a Perosa Argentina è stato disposto lo sgombero di edifici in borgata Robert che interessano 2 nuclei familiari.

La A21 Torino-Piacenza ha segnalato di aver adottato alcune misure cautelative, chiudendo alcuni svincoli.