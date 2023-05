Maltempo, dopo la pioggia crescono Po e Lago Maggiore

Le forti pioggie e le grandinate degli ultimi giorni hanno avuto un effetto positivo. Il livello del fiume Po è salito di un metro e mezzo rispetto allo scorso mese ed è tornato sui livelli medi del periodo, a -2,2 metri al Ponte della Becca. Aumento importante anche nella percentuale di riempimento del Lago Magiore, salito dal 95 per cento a quasi 49 centimetri.

Sono dati diffusi da Coldiretti che sottolinea come l'ondata di maltempo sia arrivata dopo che nel primo quadrimestre 2023 al nord sia caduta il 40 per cento di acqua in meno rispetto alla media storica. Le abbondanti precipitazioni, secondo Francesco Vincenzi, Presidente dell'Associazione Nazionale dei Consorzi per la Gestione e la Tutela del Territorio e delle Acque Irrigue, ANBI, hanno messo in luce l'impossibilità di raccogliere l'acqua frutto di queste abbondanti precipitazioni.

Siccità, dopo il maltempo aumenta il livello del Po

"E' una potenziale ricchezza d'acqua -prosegue Vincenzi- che rischiamo di rimpiangere da qui a qualche settimana con l'arrivo del grande caldo. Per questo è necessario programmare un futuro idrico che, avviando concretamente un piano di invasi medio-piccoli, multifunzionali ed ecocompatibili, eviti il ripetersi delle litanie degli stati d'emergenza; i progetti ci sono".

Siccità, dopo il maltempo aumenta il livello del Lago Maggiore

Il report settimanale dell'Osservatorio ANBI conferma la crescita del 95 per cento del livello del lago Maggiore, pari a quasi 49 centimetri. L'aumento delle temperature in Valle d'Aosta ha portato ad un assottigliamento del manto nevoso e ad un aumento della portata d'acqua della Dora Baltea, superiore alla media storica di maggio.

Siccità, le falde sotterranee senz'acqua

In Piemonte rimane grave la situazione dei corpi idrici sotterranei, i cui valori sono inferiori del 75 per cento rispetto al consueto. Crescono, invece, le portate dei fiumi, seppur minori dello scorso anno.