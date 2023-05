Manca di nuovo il numero legale, interrotta la seduta del Consiglio Comunale

Manca il numero legale, così chiude in anticipo la seduta del Consiglio Comunale e parte la polemica, perché è accaduto più volte ultimamente. Nelle file della maggioranza mancavano 4 consiglieri, per lavoro o per malattia, e una, presente, non ha votato per distrazione. Problema politico quando si tratta di votare sui diritti, sostengono le opposizioni: in programma c'erano il registro alias e la manifestazione sulle famiglie arcobaleno. Per il pd si è trattato solo di un errore ma non sono mancate le polemiche.

La vicenda Rear

Intanto aleggia l'inchiesta Rear che tocca tre esponenti del Pd. Dal sindaco nessuna comunicazione, nel pieno rispetto - dice - del lavoro della magistratura. Critici i 5 stelle. In municipio i radicali hanno proposto una merenda a base di grilli e derivati per chiederne l'introduzione nelle mense scolastiche. Poco prima, in Sala Rossa e in piazza, la cerimonia alla vigilia della festa dell'Europa, insieme agli studenti della scuola internazionale spinelli, con i consoli dei paesi europei. Domani sulla mole proiezione della bandiera europea.

Interviste a Nadia Conticelli, Partito Democratico, Giovanni Crosetto, Fratelli d'Italia, Pierlucio Firrao, Torino Bellissima, Domenico Garcea, Forza Italia, Andrea Russi, Movimento 5 Stelle.