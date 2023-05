Meno asfalto e più aree verdi per il nuovo Valentino

Rimozione dell'asfalto dai viali del parco, nuove aree verdi e 500 alberi in più, eliminazione delle barriere di accesso e riqualificazione dei punti di ingresso. Sono alcuni degli elementi attorno a cui ruota una prima riqualificazione del Valentino, che riguarderà circa 20 mila metri quadrati del polmone verde sulle rive del Po nel quartiere San Salvario: l'investimento è di 14,5 milioni di euro in arrivo dai fondi Pnrr, l'avvio dei lavori è previsto per la prima metà del 2024 mentre il cantiere dovrebbe terminare entro il 2026. In questo arco di tempo il parco rimarrà sempre aperto al pubblico, con chiusure parziali di alcune aree.

Meno viali e più aree verdi

Uno dei punti principali del progetto prevede la totale rimozione dell’asfalto: una superficie totale di 65mila metri quadrati verrà convertita in pavimentazione permeabile, in calcestre e in cemento drenante, per ridurre l’effetto isola di calore. I viali saranno completamente pedonalizzati e interdetti al transito delle auto. Inoltre verranno ristretti, con la larghezza che passerà da 16/20 metri, marciapiedi compresi, a 9: questo renderà disponibile una nuova superficie 20 mila metri quadrati per il verde. Ai lati verrà realizzato un tappeto erboso con l’infoltimento di gruppi vegetali e il rispetto delle specie storiche nei limiti imposti dal nuovo habitat. Inoltre verranno messi a dimora 555 nuovi alberi.

Via le macchine, nuove aree pedonali

Alcuni interventi riguarderanno più specificatamente gli aspetti legati all’accessibilità, con l’eliminazione delle barriere architettoniche e la riqualificazione di piazza Rita Levi Montalcini, che, nella nuova veste del parco, sarà interdetta al parcheggio delle auto. Così come di fronte alla Fontana dei 12 mesi, dove verrà realizzata una nuova piazza pedonale che permetterà di apprezzare al meglio il monumento realizzato da Carlo Ceppi per l’Esposizione Generale Italiana del 1898.

Gli accessi al fiume e gli arredi

Per rafforzare lo stretto legame del parco con il fiume verranno riqualificati anche i punti di accesso al corso d’acqua, con il restauro delle rocallies presenti. Accanto al Borgo Medievale sorgerà un roseto con spazi per il ristoro. Verranno inoltre rinnovati tutti gli arredi urbani del parco, con un ridisegno dei chioschi polifunzionali e con nuovi servizi. Saranno rinnovate anche l’illuminazione a led e la segnaletica.

Skate park sopra Torino Esposizioni

Novità, infine, per il Padiglione 5 di Torino Esposizioni, con una nuova copertura, che riprenderà le linee curve presenti nel disegno originario del parco all’inglese e dove verrà realizzato uno skate park. Il Padiglione 5 diverrà l’unico luogo raggiungibile in auto e qui troveranno spazio circa 600 posti auto, a compensazione di quelli che saranno eliminati lungo i viali pedonalizzati. “Questo è solo un tassello del più ampio progetto con cui la Città investirà dell’area del Valentino 157 milioni di fondi Pnrr dando il via alla riqualificazione di Torino Esposizioni, dove verrà realizzata la nuova Biblioteca Civica, del Borgo Medievale e al ripristino della navigazione turistica sul Po - ha spiegato l'assessore comunale al Verde Pubblico Francesco Tresso -. Interventi che saranno un’importante occasione per dare ulteriore impulso al parco del Valentino, riconnettendo i suoi luoghi in maniera più omogenea e ordinata e migliorandone l’accesso e la fruizione per tutti gli utenti“.