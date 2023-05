Motogp, caduta e rissa per Pecco Bagnaia a Le Mans

MotoGp, rissa in pista tra Pecco Bagnaia e Maverick Vinales. Uno scontro fisico ed inedito in MotoGp, con protagonisti i piloti di punta della classe regina. Spinte e manate tra il pilota Ducati e l'alfiere Aprilia, in mezzo ad una via di fuga davanti agli steward a dir poco allibiti per la scena inusuale. I due poi si sono chiariti con tanto di stretta di mano finale.

Incidente con rissa tra Bagnaia e Vinales, la dinamica

Tutto è nato al quinto giro del Gran Premio di Francia di MotoGp. Pecco Bagnaia è caduto per le conseguenze di una manovra rischiosissima da parte di Maverick Vinales. Il pilota dell'Aprilia è andato largo in staccata dopo aver infilato il piemontese all'interno. Nel controsorpasso Pecco Bagnaia è finito sulla traiettoria di Vinales che, sbandando, ha portato con sé il Campione del mondo nella ghiaia. I due si sono affrontati a muso duro.

Incidente con rissa tra Bagnaia e Vinales, i commenti delle squadre

Massimo Rivola dell'Aprilia ha commentato così lo scontro tra Vinales e Bagnaia: "L'importante è che i piloti stiano bene. Non c'è molto da dire". Si associa Davide Tardozzi, Ducati: "Pecco sta bene, è un po' frustrato. Questa caduta è problematica ma preferiamo commentare dopo: abbiamo perso punti importanti".