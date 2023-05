Mottarone, due anni dopo aspettando giustizia

Sono passati due anni dalla tragedia del Mottarone, la caduta della cabina numero 3 della funivia che causò la morte di 14 persone con un solo sopravvissuto, Eitan, all'epoca di 5 anni.

Una domenica mattina come tante, quella del 23 maggio 2021. La funivia inizia la sue corse alle 9.30 sotto uno splendido sole. L'impianto è in attività da un mese dopo una lunga chiusura per la pandemia. Intorno alle 12.30 a pochi metri dalla stazione di monte, la fune traente dell'impianto si spezza, causando il distacco di una delle cabine, la numero 3. La cabina inizia a scivolare all'indietro, prende sempre più velocità, sbatte contro uno dei piloni del tracciato e precipita al suolo dopo una caduta di oltre 20 metri, rimanendo poi incastrata in una zona boschiva ed isolata.

In 13 muoiono sul colpo. Due bambini vengono trasferiti in gravissime condizioni all'Ospedale Regina Margherita di Torino. Mattia Zorloni, cinque anni, morirà in serata così come i genitori, Vittorio Zorloni ed Elisabetta Persanini, 55 e 37 anni. Il secondo bimbo, Eitan Biran, sopravviverà e diventerà il simbolo della strage. Nello schianto morirà parte della sua famiglia, israeliani residenti in provincia di Pavia: il padre Amit Biran, 30 anni, la mamma Tal Peleg, 26 anni, e il fratellino Tom, 2 anni, oltre ai bisnonni Barbara Cohen Konisky, di 71 anni e Itshak Cohen, di 82.

Amit aveva studiato medicina a Pavia, era tirocinante alla clinica Maugeri. La moglie era invece laureata in psicologia. Avevano organizzato la gita sul Lago Maggiore per far vedere un bel posto ai nonni arrivati in visita da Israele, Itshak Cohen e Barbara Konisky. Con loro c'era anche il figlio piu' piccolo di Amit e Tai, Tom Biran, di solo due anni. Dopo la tragedia Eitan ha dovuto fare i conti anche con un rapimento messo in atto dai nonni materni che lo portarono in Israele, gesto risolto con il rientro del piccolo in Italia, dove viveva.

Tra le vittime anche una ventisettenne di Diamante, provincia di Cosenza: si chiamava Serena Cosentino, da due mesi a Verbania grazie ad una borsa di studio all'istituto di Idrobiologia del Cnr per lavorare ad un progetto sulla presenza di microplastiche nel Lago Maggiore. Con lei il fidanzato, Mohammed Reza Shahisavandi, 30 anni, di origine iraniana che lavorava, viveva e studiava a Roma. La coppia voleva festeggiare la guarigione della donna dal Covid e l'allentamento delle misure restrittive.

Alessandro Merlo e Silvia Malnati, coppia di fidanzati di Varese, pensavano di mettere su famiglia. Lei, laureatasi due mesi prima della tragedia in Economia e management aveva lasciato da pochi giorni il lavoro da commessa con cui si era pagata gli studi. Lui, impiegato dal 2018 in un'azienda medicale in Svizzera.

Vittorio Zorloni e Elisabetta Persanini, i genitori di Mattia, si sarebbero sposati il 24 giugno, un amore arrivato dopo la fine di una precedente unione. Gli ultimi due nomi sulla lapide voluta dal comune di Stresa sono quelli di Roberta Pistolato, 40 anni, e di suo marito, Angelo Vito Gasparro, 45. I due, originari di Bari e poi trasferitisi nel piacentino a Castelsangiovanni vevano scelto il Mottarone per festeggiare il compleanno della donna.

Davanti alla stele di pietra posata vicino alla caduta della cabina numero 3 nessuna cerimonia. Chi vorrà potrà fermarsi al memoriale per una preghiera. I parenti sono stati invitati. Forse saranno presenti le autorità. Restano i nomi impressi sulla pietra a testimoniare la tragedia che accadde due anni fa. Nomi legati per sempre in una vicenda dolorosa che ha segnato presente e futuro di un intero territorio.