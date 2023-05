Mottarone, la famiglia di Eitan: "Confidiamo nella giustizia"

Alla vigilia del secondo anniversario dalla strage alla funivia del Mottarone del 23 maggio 2021, la famiglia paterna dell'unico sopravvissuto, Eitan, spiega a LaPresse di essere "speranzosa di avere giustizia per scoprire i responsabili di questa tragedia".

Eitan vive con la zia Aya Biran, mentre è in corso a Milano il procedimento per la richiesta di adozione del bambino, che nella tragedia ha perso i genitori. Gli zii "esprimono soddisfazione per la chiusura delle indagini e ringraziano i pm per il lavoro che hanno fatto", spiegano i legali Emanuele e Giuseppe Zanalda.

Domani alle 11 si terrà una messa commemorativa per le 14 vittime in vetta al Mottarone, a Stresa. Venerdì la procura di Verbania ha chiuso le indagini, inviando l'avviso di chiusura a sei persone e due società, per le quali si profila la richiesta di rinvio a giudizio.