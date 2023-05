Mottarone, si va verso la conclusione delle indagini

A due anni dall'incidente della funivia del Mottarone costato la vita a 14 persone, si avvicina la chiusura dell'inchiesta sulla tragedia. Nei prossimi giorni, forse a ridosso del secondo anniversario del crollo della cabina numero 3, avvenuto il 23 maggio del 2021, salvo imprevisti, la Procura di Verbania dovrebbe notificare l'atto di conclusione delle indagini agli indagati. A gennaio, la giudice per le indagini preliminari aveva concesso sei mesi di proroga per approfondire una serie di elementi, a partire dalla questione dei controlli

L'inchiesta

Al momento nel fascicolo sono iscritti 14 persone nomi, tra cui quelli delle società Ferrovie del Mottarone e Leitner, come enti. I principali indagati sono Luigi Nerini, titolare proprio della società Funivia del Mottarone, Enrico Perocchio, direttore di esercizio della funivia, e Gabriele Tadini, all'epoca caposervizio dell'impianto del Mottarone, che fin dalle prime battute ha ammesso di aver inserito i forchettoni che bloccano i freni di emergenza. Il18 dicembre si è concluso l'incidente probatorio, l'acquisizione cioè delle prove irripetibili alla luce della relazione dei periti che hanno accertato le cause dell'incidente: la rottura della fune traente e il freno di emergenza disattivato. Per il tribunale del riesame, le conseguenze di "spregiudicatezza e superficialità" in un'ottica "massimamente lucrativa".

I reati contestati

I reati contestati a vario titolo sono attentato alla sicurezza dei trasporti e rimozione o omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro, aggravata dal disastro. Nei confronti di Tadini è stato ipotizzato anche il falso. Non è da escludere che il registro degli indagati possa essere modificato, si presume, con la richiesta di archiviazione di alcune posizioni minori.