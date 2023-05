Movida, 7mila euro, record di sanzione a un locale

Intenso fine settimana di controlli per le forze dell'ordine. La Questura ha fatto sapere di avere identificato 319 persone e diversi locali pubblici. Cinque sono in piazza Vittorio Veneto, lungopò Cadorna, altri 7 sono mini market nel quartiere San Salvario.

Quattro esercizi sono stati sanzionati. Quasi settemila euro di multa sono stati comminati a un negozio che non poteva vendere alcolici dopo le 24 e a un altro 160 euro perché non aveva l'autorizzazione per la vendita dopo le 21. Infine duemila e 400 euro è la sanzione per un locale di via San Domenico per occupazione abusiva di suolo pubblico, omessa esposizione dei prezzi e per il troppo rumore. Per lo stesso motivo, troppo rumore, anche l'ammenda di 160 euro a un locale di via Balbo.