Muore dopo un malore in mountain bike

E' morto poco dopo il ricovero in ospedale a Cuneo. Roberto Revelli, 55 anni, ordinario al Politecnico di Torino del dipartimento di Ingegneria Idraulica e consigliere comunale a Saluzzo, è stato colto da malore durante un'escursione in mountain bike sulle alture di Valmala, in Valle Varaita. Inutili i soccorsi. Era giunto in ospedale già in gravi condizioni. L'allarme è stato lanciato da alcuni turisti. È intervenuta l'eliambulanza con una squadra del soccorso alpino di Dronero.

Nel 2014 era morto il fratello Andrea, allora 34 anni, in un incidente alpinistico in Valle Maira.