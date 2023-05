'Ndrangheta, corsa contro il tempo: 9500 pagine per convalidare un fermo

Esaminare in poche ore con l'aiuto della Polizia Giudiziaria un decreto di oltre 9.500 pagine per poter preparare in tempo utile la richiesta di custodia cautelare. Corsa contro il tempo dei pubblici ministeri nel palazzo di Giustizia di Torino per risolvere la posizione di uno dei 61 fermati nell'ambito dell'operazione “Maestrale” dalla DDA di Catanzaro contro la 'ndrangheta nel Vibonese.

'Ndrangheta, la procura di Torino studia 9500 pagine in poche ore per conrermare un fermo

L'uomo è stato individuato e bloccato in un hotel del capoluogo piemontese dove ora, in base alla procedura, dev'essere celebrata l'udienza di convalida del fermo, scattato per reati in materia di droga ed armi. I pubblici ministeri, con un tour de force che ha coinvolto anche personale di polizia giudiziaria, sono riusciti a esaminare in poche ore il decreto fornito dai colleghi di Catanzaro, che era composto da oltre 9.500 pagine, e a preparare in tempo utile la richiesta di custodia cautelare. Il fermo, secondo quanto si apprende, era scattato per reati in materia di droga e armi.