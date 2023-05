'Ndrangheta: Rosso torna in aula

È cominciato questa mattina, di fronte alla Corte d'Appello di Torino, nell'aula bunker del carcere Lorusso e Cutugno, il processo di secondo grado Carminius, contro le infiltrazioni della mafia calabrese nel mondo dell'imprenditoria e della politica torinese.

Tra gli imputati Roberto Rosso, ex assessore regionale di Fratelli d'Italia, arrestato il 20 dicembre 2019 e condannato in primo grado a cinque anni per voto di scambio politico mafioso. Rosso, presente in aula, è difeso dall'avvocato Giorgio Piazzese.