"No Cava" a Druento. Preoccupazione per il progetto di cava d'argilla vicino al parco della Mandria

E' sorto un comitato contro il progetto di Cava d'argilla nel comune di Druento, in una zona di aperta campagna fra tre cascine, non lontano dal parco della Mandria. L'associazione di residenti si chiama “No Cava Misterletta-Cortese-Balmera” e nei giorni scorsi è stata ricevuta dalle commissioni Terza e Quinta del Consiglio Regionale in seduta congiunta.

Il Comitato, rappresentato da Nicoletta Alby, Mauro Iervolino, Manuela Savina, Laura Bona e Marco D’Angeli, ha affermato che si tratta di un'area “non ancora compromessa, fra le più belle del territorio, vicina al Parco naturale La Mandria”.

"La cava sarebbe ubicata tra le cascine Misterletta, Cortese e Balmera, deturpando 66 mila metri quadrati di terreni agricoli. La sua presenza impatterebbe però anche sui territori confinanti, richiedendo la creazione di una viabilità ad hoc per l'accesso e il transito di mezzi pesanti. Là dove oggi è tutto verde e vediamo correre i caprioli, ci potrebbero essere solo cumuli di terra, escavatori e camion" hanno sostenuto gli attivisti del Comitato.

"Il Comune di Druento ha espresso con delibera un parere negativo, nell’ottica del diritto alla salute e alla tutela del territorio. Vogliamo che sia approvato il Prae ma con lo stralcio di questo progetto” ha sottolineato il sindaco della cittadina, Carlo Vietti, che ha chiesto alla Regione Piemonte di recepire il parere contrario.

“I rappresentanti dei Gruppi politici sono intervenuti per chiedere delucidazioni, manifestando una certa convergenza nell’esprimere dubbi e preoccupazioni.” E' scritto nel comunicato del Consiglio Regionale.

Oggi una troupe della Tgr Piemonte con Maria Valeria Vendemmia è sul posto per documentare la vicenda.