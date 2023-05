"Nonni connessi", a scuola per imparare l'uso di pc e smartphone

Studenti che diventano professori, nonni che tornano sui banchi di scuola. Per imparare ad usare pc e smartphone. “Nonni connessi: un ponte tra generazioni”, il nome del corso organizzato fa Anteas Asti in collaborazione con Istituto Artom e Fnp Cisl per imparare insegnando. Con tanto di cerimonia di consegna degli attestati agli studenti senior per certificare la preparazione dei novelli studenti prof.

Il corso è nato con lo scopo di insegnare ad utilizzare la tecnologia a soggetti tendenzialmente “deboli”, per evitare quel digital divide che abbiamo sperimentato durante l’emergenza sanitaria” ha spiegato il dirigente Franco Calcagno. Gli “alunni” hanno appreso l'uso di internet, dei siti web di utilità per il cittadino, degli strumenti di videochiamata per poter contattare amici e parenti. Nei corsi si sono affrontate anche nozioni base come la scrittura di un testo, la modalità di lettura di un giornale, l'utilizzo di app, la creazione di un'identità digitale, l'uso di una casella di posta elettronica.

Sessanta i partecipanti, numero importante che ha contributo a superare quello stimato per la costituzione di due classi. Giuseppe Nosenzo, presidente Anteas Asti, ha spiegato come gli sudenti siano stati divisi in due gruppi; un corso base per chi finora ha usato il cellulare solo per telefonare e che non conosce le applicazioni e uno avanzato per chi sa già utilizzare le app più conosciute ma che ha desiderio di saperne di più e imparare nuovi utilizzi.”

Venticinque i giovani tutor del triennio informatico, coordinati dai Professori Federico Cotto e Giuseppe Pampararo, che hanno seguito gli studenti senior accompagnandoli passo a passo nel mondo social con particolare attenzione anche a netiquette, privacy e pericoli del web quali phishing, virus e bufale.

Una collaborazione tra scuola e comunità che è lezione di cittadinanza ma anche di vita: c’ è sempre la possibilità di imparare, non importa l’età anagrafica, così come c’ è sempre l’opportunità di essere di aiuto, una occasione di crescita per tutti e tutte. Al termine delle lezioni sull’utilizzo dello smartphone i nonni hanno proseguito con il corso per il pc: dai programmi allo spid, dall’utilizzo dei servizi Inps agli acquisti on line sempre con le necessarie conoscenze per tutelarsi da frodi e virus.