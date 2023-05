Novara, la denuncia del sindacato di polizia: "Un detenuto ha dato fiamme alla cella"

Un detenuto avrebbe dato fuoco a una coperta e altri oggetti nella sua cella nel carcere di Novara. A riferirlo è il sindacato autonomo polizia penitenziaria (Sappe). Il presidente regionale Vincente Santilli racconta: "In brevissimo tempo, le fiamme e un denso fumo si sono propagati. Solamente il coraggioso e tempestivo intervento del personale di polizia penitenziaria ha evitato un tragico epilogo”.

Il Sappe da mesi denuncia le aggressioni nei confronti della polizia penitenziaria. Il segretario generale del Sappe Donato Capece fa un appello alle istituzioni piemontesi: "Così non si può più andare avanti. Servono fatti: mi riferisco alla necessità di avere, a propria tutela, nuovi strumenti di operatività come il taser, kit anti-aggressione, guanti anti-taglio, telecamere portatili, per altro promessi da mesi dai vertici ministeriali ma di cui in periferia non c’è traccia alcuna”.