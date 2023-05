Nuova allerta meteo in arrivo

Maggio si conclude come era iniziato: con la pioggia. Non si esclude anzi una nuova allerta meteo, gialla o addirittura arancione per alcune zone del Piemonte. Il bollettino dell'Arpa per oggi dice: “Dal pomeriggio rovesci e temporali sparsi, deboli o moderati, a ridosso dei rilievi; dalla serata fenomeni in intensificazione ed estensione alle pianure”

L'alta pressione delle ultime ore insomma a breve sarà solo un ricordo e si va verso un ponte del 2 giugno caratterizzato da brutto tempo, come peraltro era successo nel ponte del primo maggio. Anche se gli ottimisti possono consolarsi con l'attenuazione del problema della siccità, almeno nelle zone dove il nuovo problema non sia quello delle inondazioni e delle frane.

L'approfondimento di Andrea Vuolo di Rai Meteo:

Il Piemonte e tutte le aree alpine rimangono ancora interessate da correnti più fresche e instabili in quota provenienti dai quadranti orientali, a seguito del rinforzo di un campo anticiclonico sull’Europa centrale. Ne consegue, quindi, un periodo ancora piuttosto instabile con frequenti rovesci e temporali soprattutto a ridosso dei rilievi montuosi, talora molto intensi e con grandine. Situazione che rimarrà immutata almeno fino al weekend, con temperature intorno alle medie del periodo e senza ondate di caldo estivo.

Più nel dettaglio, nelle prossime ore il cielo si manterrà poco o parzialmente nuvoloso, ma con successivo sviluppo di addensamenti cumuliformi in area alpina dal Torinese al VCO, associati a qualche rovescio o temporale dal tardo pomeriggio, in estensione nel corso della sera e della prossima notte alle pianure adiacenti con fenomeni localmente intensi. Domani sarà invece una giornata piuttosto nuvolosa con rovesci e locali temporali al mattino, specie tra Torinese e Cuneese, e nel pomeriggio anche sulle aree appenniniche; parziali schiarite entro sera.

Complessivamente sono attesi altri 70-100 millimetri di pioggia sui settori pedemontani di Biellese, Canavese, Torinese, Saluzzese e Monregalese, aree già particolarmente interessate dai forti temporali e nubifragi delle ultime settimane.