Nuovo ospedale alla Pellerina, questa mattina il consiglio regionale aperto

In consiglio regionale si parla del nuovo ospedale di Torino Ovest, che sarà costruito nell'area della Pellerina, dove attualmente ci sono le giostre. Nelle scorse settimane il Comune aveva approvato in via definitiva il protocollo d'intesa, che dovrà essere sottoscritto con Regione e Asl. Il terreno all'angolo tra corso tra corso Lecce e corso Regina di quasi 60 mila metri quadri, è di proprietà comunale.

Il progetto di fattibilità tecnica ed economica, in carico all’Asl Città di Torino, dovrà essere affidato entro il prossimo mese di settembre mentre il progetto dovrà essere completato entro giugno 2024.

L’investimento previsto è di circa 185 milioni, comprensivi dei costi di acquisto delle aree, delle spese tecniche e delle eventuali opere di compensazione ambientale.

I rappresentanti di Fdi nelle Circoscrizioni avevano lanciato un appello all'assessore ai Rapporti Giunta-consiglio Maurizio Marrone di proporre la convocazione di un Consiglio Regionale a aperto, scelta condivisa anche da altre forze politiche.