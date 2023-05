Polizia Locale e Carabinieri Forestali di Tortona hanno sequestrato un'officina meccanica abusiva attiva nella zona artigianale. Gli appostamenti, iniziati al seguito di una segnalazione, hanno permesso di verificare come all'interno si lavorasse senza le necessarie autorizzazioni. Denunciato il responsabile, un uomo residente in città, per violazioni in ambito di reati ambientali e inosservanza delle norme di sicurezza.