Novara, sbrogliata la "Matassa": colpo al traffico di droga in città

Sono 22 le persone arrestate dai Carabinieri di Novara nell'operazione “Matassa” contro lo spaccio di sostanze stupefacenti: sequestrati 15 chilogrammi di cocaina. Eseguite in tutto 26 misure cautelari a carico di altrettante persone: 13 sono finiti in carcere, 5 ai domiciliari e per gli altri sono state disposte misure non detentive. I provvedimenti sono stati emessi dal Gip Rossana Mongiardo, su richiesta del PM Mario Andrigo. 36 sono complessivamente le persone indagate. Nel corso delle perquisizioni sono state arrestate in flagranza altre 4 persone e sono stati sequestrati due fucili a canne mozze, oltre a 140 grammi di cocaina e 25mila euro in

contanti. Il giro di stupefacenti, in particolare cocaina, di cui sarebbero responsabili i trafficanti, sarebbe imponente: per i soli 5 mesi monitorati, dallo scorso autunno, si parla di 15 kg di polvere bianca.

Il vertice e le attività

In base a quanto ricostruito dagli investigatori, ai vertici della rete ci sarebbe un 48enne italiano, già noto alle Forze dell'ordine per fatti analoghi, che riforniva gli altri spacciatori. La rete della banda era estesa in diverse zone della città di Novara, compresi alcuni quartieri residenziali a ridosso del centro storico, oltre che in alcuni centri limitrofi. Le indagini già a gennaio avevano portato all'arresto di due pusher, fermati con un chilo di cocaina. Secondo quanto si è appreso, i due erano i principali collaboratori del capo. L'approfondimento investigativo ha fatto emergere anche altri reati collegati, dal riciclaggio di denaro a una rapina ai danni di un'orologeria.