Ospedale Molinette, trapianto di fegato salva la vita a 13enne affetto da una rara sindrome

All'Ospedale Molinette della Città della Salute di Torino è stato eseguito un trapianto di fegato su un giovane paziente 13enne affetto da una rarissima anomalia nella circolazione del sangue nell'addome complicata da ipertensione polmonare. L'intervento - che è durato 16 ore e ha necessitato di circolazione extracorporea - ha permesso di salvare la vita al ragazzino: nonostante la pericolosità dell'operazione, infatti, il trapianto era l’unica opzione terapeutica, non essendo possibile la correzione con tecniche di radiologia interventistica. L'organo è stato donato da un altro bambino deceduto in Germania.

Il giovane paziente - appassionato di ogni forma di velivolo, come si nota dal disegno fatto in ospedale - era nato con la cosiddetta Sindrome di Abernethy e da sempre soffriva di una “intossicazione cronica”, perché tutto il sangue che arrivava dall’intestino non veniva filtrato dal fegato e andava direttamente al cuore e ai polmoni. Fin dai primi anni di vita è stato seguito per questo presso la Gastroenterologia pediatrica dell’Ospedale infantile Regina Margherita di Torino (diretta dal dottor Pierluigi Calvo). Nel tempo ha anche sviluppato una grave e rara patologia cardio-polmonare che rendeva il trapianto così rischioso da essere controindicato dalla letteratura scientifica. Il trapianto però restava l’unica possibilità per correggere l’anomalia che era causa del problema cardio-polmonare e il tempo avrebbe reso questa situazione sempre più minacciosa per la sua vita.

Dopo un anno di cure necessarie per portare il bambino al trapianto nelle migliori condizioni possibili - condotte congiuntamente dai cardiologi del Regina Margherita (diretti dalla dottoressa Gabriella Agnoletti) e delle Molinette (diretti dal professor Gaetano Maria De Ferrari e dalla dottoressa Claudia Raineri) - il Centro nazionale trapianti ha segnalato al Coordinamento regionale la disponibilità di un fegato pediatrico. La delicata operazione è riuscita e il decorso postoperatorio è stato regolare. Il ragazzino è stato dimesso in buone condizioni e ha ripreso quella che per lui sarà una nuova vita.