Deserta l'asta per rilevare l'ospedale di Settimo. Scontro tra Comune e Regione

È andata deserta l'asta per rilevare l'ospedale di Settimo Torinese, i cui gestori - la società pubblico-privata Saapa - erano stati messi in liquidazione dalla Regione, che per la struttura aveva fissato un prezzo di partenza di 50 milioni di euro. Il 17 maggio sono scaduti i termini per la presentazione delle offerte, ma non ne è arrivata nessuna. L'ospedale intanto resta regolarmente aperto e operativo.

A comunicare l'esito del bando è stata la sindaca di Settimo, Elena Piastra, che chiede che la Regione mantenga l'impegno preso e acquisti interamente l'ospedale attraverso l'Asl. “L'accaduto - dice Piastra - è la certificazione palese della scelleratezza delle scelte della Regione. Denunciamo l'errore di aver voluto interrompere la gestione pubblico-privata dell'ospedale, decidendo di venderlo ai privati e raccontando la favola di un mondo di imprese pronte a mettere sul piatto milioni di euro”.

A stretto giro è arrivata la replica dell'assessore regionale alla Sanità Luigi Icardi: “Scellerata non è la nostra scelta, sostanzialmente obbligata - commenta Icardi - ma la gestione finanziaria dell'ospedale che ha portato ai risultati di insostenibile indebitamento, da cui il Comune di Settimo non può tirarsi fuori visto ha sempre espresso l'amministratore delegato, con la sola eccezione dell'ultimo”. Alla precedente manifestazione di interesse - aggiunge l'assessore regionale - si era presentata una ventina di aziende.

Nei prossimi giorni - fa sapere ancora la Regione - sarà convocato un incontro con i soci Asl e il Collegio dei liquidatori per valutare i prossimi passaggi. Alle due aziende sanitarie che fanno parte della compagine pubblica dell'ospedale - Asl To4 e Asl Città di Torino - è stato chiesto di produrre una relazione sulla situazione.