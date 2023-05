Obbligo di firma per otto No Tav

E' stata la Polizia di Torino a notificare le otto misure cautelari, con obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, al termine delle indagini coordinate dalla Procura. Gli otto militanti No Tav sono accusati di aver temporaneamente bloccato l'attività di trivellazione geognostica in frazione San Giacomo di Susa e, in altra occasione, l'accesso e l'uscita, presso l'azienda Eslo Silos di Bruzolo, dei camion trasportanti materiale di risulta dei lavori connessi alla Torino-Lione.