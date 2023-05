Pablo Larrain al museo nazionale del cinema

Il regista cileno, già vincitore del Torino Film Festival nel 2008 con Tony Manero, riceverà il premio Stella della Mole in occasione di una Masterclass sul cinema che lo ha reso uno dei più acclamati autori del panorama contemporaneo





Regista, sceneggiatore e produttore, Pablo Larraín sarà protagonista di una Masterclass, martedì 6 giugno 2023 alle ore 18:30 nell’Aula del Tempio della Mole Antonelliana e, alle 20:30 al Cinema Massimo (Sala Due), introdurrà la visione di Tony Manero (2008), che ha trionfato al 26° Torino Film Festival con il premio al Miglior film e al Miglior attore ad Alfredo Castro.

In conversazione con il direttore del Museo Domenico De Gaetano, il cineasta cileno ripercorrerà le tappe più importanti della propria carriera, dal cinema allegorico-politico senza compromessi - con il quale ha analizzato da diverse angolazioni gli orrori della dittatura - alle intriganti potenzialità narrative di un atipico cinema biografico capace di ritrarre, con prospettiva sempre originale, alcune grandi icone femminili del XX secolo nel loro momento esistenziale più controverso.

Prima dell’evento – a cura di Marco Fallanca – Pablo Larraín riceverà la Stella della Mole, quale riconoscimento per essere riuscito, con registri ed estetiche differenti, a sollecitare la riflessione storica rifuggendo da ogni tentativo di ricostruzione testuale dal vero e senza mai aderire al prevedibile unico punto di vista.