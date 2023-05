Patteggiamento, è fatta: niente nuove penalizzazioni e maxi-multa

Una super-multa di 718mila euro e la rinuncia a tutti i ricorsi. Il Tribunale federale ha dato l'OK al patteggiamento sulla manovra stipendi, certificando così l'accordo già raggiunto tra la Procura federale e la Juventus. Nessun altro punto di penalizzazione. Ma diventa definitivo il -10 inflitto per il caso plusvalenze. Ora, occhi puntati sull'Uefa, che potrebbe escludere la Juventus dalle coppe europee (l'Europa league o la Conference league). “Ora si può guardare con maggiore serenità al futuro”, ha commentato il presidente della FIGC, Gabriele Gravina.

Stralciato Andrea Agnelli

Stralciata la posizione di Andrea Agnelli. L’ex presidente della Juve non ha voluto sottoscrivere la rinuncia al ricorso per le plusvalenze e andrà dunque a processo il 15 giugno. Tutti gli altri dirigenti ed ex dirigenti juventini hanno patteggiato.